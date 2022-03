Am kommenden Dienstag, 8. März, hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder in den städtischen Kitas und den zwölf Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Zweibrücken ganztägig zu einem Warnstreik aufgerufen. Bundesweit sind Warnstreiks angekündigt. Sie sollen den Forderungen der Gewerkschaft in den laufenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern Nachdruck verleihen.

Die Stadt, Träger von zehn Kitas, bemüht sich, einen Notbetrieb einzurichten. Allerdings sei dieser durch ohnehin bestehende Personalengpässe wegen Corona und anderer Erkrankungen erschwert, zudem habe die Gewerkschaft nicht darüber informiert, welche Einrichtungen bestreikt werden, erklärte die Verwaltung am Freitag. Man habe die Kita-Leitungen um eine Info gebeten, das Personal selbst müsse aber keine Auskunft geben.

Die Stadtverwaltung gehe aktuell davon aus, dass folgende Kitas am Dienstag geöffnet und in Betrieb sein werden: die Kinderkrippe Apfelbäumchen sowie die Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße, Webenheimstraße, Junkerstraße, Brückenstraße und der Kinderhort Max & Moritz. Die Kitas Regenbogen, Sonnenschein, Hand in Hand und Abenteuerland werden laut Verwaltung Notgruppen zur Verfügung stellen.

Zu allen anderen Kitas könne man keine Aussagen machen. Man gehe davon aus, dass deren Personal sich am Warnstreik beteiligen wollen.

Über die Warnstreik-Beteiligung der kirchlichen Einrichtung war beim Protestantischen Kita-Verband am Freitag keine Auskunft zu erhalten.

Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft will in der Tarifauseinandersetzung insbesondere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher erreichen. Es sei nicht einzusehen, dass bei vergleichbaren Studienabschlüssen Personal im Sozialbereich gravierend schlechter entlohnt werde als etwa Ingenieure.

Bei den bundesweiten Auftaktverhandlungen am 25. Februar lagen die Positionen weit auseinander. Weiter verhandelt werden soll am 21./22. März. Bis in den Mai sind Termine vereinbart, Verdi rechnet mit einer langen Auseinandersetzung und hält sich weitere Streikmaßnahmen offen. Wegen des hohen Anteils weiblicher Kräfte in den Kitas ist der Streik am kommenden Dienstag auf den Weltfrauentag gelegt. Das streikende Personal der Zweibrücker Einrichtungen – städtische und der evangelischen Kirche – sind aufgerufen, sich am Dienstag an einer Kundgebung der Gewerkschaft auf dem Pirmasenser Schlossplatz zu beteiligen.