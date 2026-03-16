Zweibrücken bekommt in den nächsten zwölf Jahren 30 Millionen Euro aus besonderen Fördertöpfen. Das Geld soll in Schulen, Straßen, Radwege und Sporteinrichtungen fließen.

Fast 30 Millionen Euro bekommt Zweibrücken in den nächsten zwölf Jahren aus besonderen Fördertöpfen des Bundes und des Landes. Das Geld stammt vor allem aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Das sind die 500 Milliarden Euro, die der Bundestag im März 2025, kurz nach der vorgezogenen Bundestagswahl, beschlossen hat. Zur Erinnerung: Der neue Bundestag war bereits gewählt, hätte aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Deshalb tagte der scheidende Bundestag noch einmal. Die künftigen Koalitionspartner CDU/ CSU und SPD waren auf die Stimmen der Grünen angewiesen, die gerade aus der Regierung geflogen waren. Aus diesem Riesentopf bekommt Zweibrücken vom Bund 25 Millionen Euro, verteilt auf zwölf Jahre. Das Land gibt weitere fünf Millionen dazu, ebenfalls auf zwölf Jahre.

Das Geld soll in Schulen und Kitas (58 Prozent), Sport (19 Prozent), die Sanierung von Straßen (16 Prozent), Radwege (5 Prozent) und städtische Gebäude (2 Prozent) fließen, wie Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza am Freitag in einem Pressegespräch ankündigte. Allerdings muss jede Maßnahme einzeln geplant und beschlossen werden. Das Bauamt hat eine Liste erstellt, die am Dienstag (17 Uhr, Ratssaal) im Bauausschuss besprochen wird. Darauf stehen Projekte für 25 Millionen, der Rest ist ein Puffer, weil die Kosten während der Laufzeit von zwölf Jahren steigen werden. Die Liste sei nicht fest, sondern „Anstoß für eine Diskussion“.

Welche Projekte wann an die Reihe kommen, steht noch nicht fest. „Wir wollen so schnell wie möglich so viel wie möglich umsetzen“, sagte der OB. Am schnellsten dürfte das dort gehen, wo bereits Pläne in der Schublade liegen oder bei Projekten, die schnell umzusetzen sind. Als Beispiele nannte der OB das neue Feuerwehrhaus in Mörsbach und den Ausbau der Fasaneriestraße, die abgefräst und neu asphaltiert werden soll. Bauamtsleiter Christian Michels ergänzte, dass auch die neue Mehrzweckhalle für die Grundschule Sechsmorgen in Planung sei und ein neues Dach für die Westpfalzhalle „schnell zu erledigen“ wäre. Die Sanierung des Helmholtz-Gymnasiums – mit 11 Millionen Euro der deutlich dickste Brocken – habe dagegen mit Sicherheit drei Jahre Vorlauf. „Das ist ein richtig fettes Paket“, sagte der OB hierzu, und Bauamtsleiter Michels fügte an: „Das schieben wir seit 2015 vor uns her.“ Es sei damals wegen des Baus der neuen Kita in der Gabelsbergerstraße verschoben worden.

Die Vorschlagsliste

Schulen

Helmholtz-Gymnasium, Sanierung

11 Millionen Euro

Der Bau aus den frühen 80ern „entspricht in keiner Weise den aktuellen energetischen Richtlinien“. Hier stehen unter anderem Brandschutz, Fassaden, Fenster, Lüftungssanierung und Beschattung an.

Grundschule Sechsmorgen, Neubau Mehrzweckhalle

600.000 Euro

Grundschule Breitwiesen, Grundsanierung Sporthalle

1.100.000 Euro

Grundschule Rimschweiler, Sanitäranlage

250.000 Euro

Grundschule Thomas Mann, Sanitäranlage

390.000 Euro

Berufsbildende Schule, Sanitäranlage

440.000 Euro

Laut der Stadt geht es bei diesen drei Schulen um die Toiletten, „die aktuell noch funktionsfähig sind, aber dringend saniert werden müssten“.

Kitas, Klimatisierung entsprechend des Hitzeaktions- und Hitzealarmplans

300.000 Euro



Sport

Westpfalzstadion, Komplettsanierung Umkleide- und Sanitärblock

2,8 Millionen Euro

Westpfalzhalle Dacherneuerung

1,6 Millionen Euro

Hofenfels-Gymnasium, Lehrschwimmbecken

250.000 Euro

Zur Begründung schreibt das Bauamt: „Das Lehrschwimmbecken im Hofenfels-Gymnasium benötigt eine Rundsanierung, damit der Schwimmlehrbetrieb der Schule, der Vereine und der Schwimmschule aufrechterhalten werden kann.“



Straßen

Fasaneriestraße

1,2 Millionen Euro

„Die Fasaneriestraße ist touristisch von hoher Bedeutsamkeit und liegt mitten im Naherholungsgebiet Fasanerie.“ Die Fasanerie soll während der Bauzeit erreichbar bleiben.

Unterer Hornbachstaden

1.100.000 Euro

Luitpoldstraße (zwischen Kaiserstraße und Bahnhof)

500.000 Euro

Verlängerung der Kirchentalstraße

350.000 Euro

Diese vier Straßen können nicht durch wiederkehrende Beiträge ausgebaut werden, da dort kaum Häuser stehen.

Contwiger Straße

600.000 Euro

Die Straße von Oberauerbach nach Contwig ist auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde bereits saniert.



Radwege

Rimschweiler-Zweibrücken

300.000 Euro

Der stark frequentierte Radweg soll bis Althornbach ausgebaut werden.

Mörsbach-Zweibrücken

1.000.000 Euro

Die Vorplanungen sind abgeschlossen.



Städtische Gebäude

Feuerwehr Mörsbach

500.000 Euro

Neubau einer Feuerwehr-Gerätehalle inklusive Umbau der Umkleide- und Sanitäranlagen



Weitere Projekte

Mit Geld aus anderen Fördertöpfen möchte die Stadt weitere Projekte umsetzen. Sie hat beim Bund Zuschüsse für Freibad und Hallenbad beantragt, möchte die Canadaschule für 28 Millionen Euro erweitern, die Albert-Schweitzer-Schule für 3,3 Millionen mit Geld aus dem Fördertopf für Ganztagsschulen umbauen und 1,5 Millionen in den Brandschutz der Berufsbildenden Schule stecken. Auf der Liste stehen zudem die Entsiegelung und ein Werkraum an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus und die Sanitäranlage im Dorfgemeinschaftshaus Oberauerbach.