Verkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt, Fischmarkt, Spieletag – in der Zweibrücker Innenstadt war am Wochenende viel los. „Die Stadt war voller Menschen“, freut sich Sandra Cleemann, die die Geschäftsleute vertritt.

Insgesamt ein gutes Fazit zieht City-Managerin Petra Stricker zum verkaufsoffenen Sonntag. Neben einem gut besuchten Flohmarkt auf dem Herzogplatz, der auch von vielen Händlern gut bestückt war, waren viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Sandra Cleemann, Vorsitzende des Gemeinsamhandels, zog ebenfalls eine durchweg positive Bilanz. „Der Tag war super. Ein schöner Abschluss unserer vier verkaufsoffenen Sonntag, von denen einige ja auch verregnet waren. Ein toller Tag, die Stadt war voller Menschen, das Wetter war super, und auch der Fischmarkt ist super angekommen bei den Besuchern“, sagte sie.

Wobei die Geschäfte der Marktschreier auf dem Schlossplatz laut Petra Stricker am Sonntag eher schleppend angelaufen seien. Insgesamt habe man aber eine gute Resonanz gehabt. Wie beim vergangenen verkaufsoffenen Sonntag waren auch wieder um die 20 Cosplayer in sehr fantasievollen Kostümen dabei, unter anderem von der Cosplay-Gruppe Imperial Navy, denn am Sonntag wurde der Brettspiel- und Cosplaytag nachgeholt, der Ende Juni buchstäblich ins Wasser gefallen war. An mehreren Stellen gab es die Möglichkeit, Brettspiele zu spielen, die auch rege genutzt wurde. Dennoch werde es im kommenden Jahr einen eigenen Cosplay-Tag in Zweibrücken geben, kündigte Petra Stricker an.