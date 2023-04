Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ersatz-Olympia und Saisonhöhepunkt sind die Beinamen der deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig in diesem Jahr. Für Stabhochspringer Raphael Holzdeppe geht es am Sonntag (12 Uhr) darum, seiner Favoritenstellung gerecht zu werden. Bei der Geister-Veranstaltung gibt es besondere Vorgaben.

„Die deutschen Meisterschaften sind in diesem Jahr ganz anders“, bekräftigt Holzdeppe-Trainer Andrei Tivontchik. Der Bundestrainer ist froh, dass sein Schützling beim Meeting der LAZ