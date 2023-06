Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu dem tödlichen Betriebsunfall eingestellt, der sich am 25. Januar im Tadano-Kranwerk in der Dinglerstraße ereignet hatte. Damals war ein 48-jähriger spanischer Montage-Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten in eine Maschine geraten, wobei er sich tödlich verletzte. Wie Staatsanwalt Felix Huth am Dienstag erklärte, sei als Ergebnis der Ermittlungen sowie des Gutachtens eines Sachverständigen ein Fremdverschulden am Betriebsunfall inzwischen auszuschließen. Vielmehr seien damals bei der Wartung der Maschine Probleme aufgetreten. Beim Versuch, diese zu beheben, sei der Monteur eingeklemmt worden, was zu seinen tödliche Verletzungen führte.