Haben Verantwortliche der Herzog-Wolfgang-Stiftung einen Millionenschaden verursacht? Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft sieht zumindest einen Anfangsverdacht.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln weiterhin gegen Verantwortliche der Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Stiftung wegen des Verdachts auf Untreue. Das teilte Staatsanwalt Felix Huth auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen im September aufgenommen, nachdem die Evangelische Landeskirche Anzeige erstattet hatte. Zunächst war zu klären, ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt. Diesen sieht die Staatsanwaltschaft mittlerweile, wie sie bereits Ende Oktober auf Nachfrage mitgeteilt hatte. Daran hat sich nichts geändert.

Laut Staatsanwalt Huth richten sich die Ermittlungen „gegen den beanzeigten Personenkreis“. Auf Nachfrage erläuterte er: „Die Anzeige richtet sich gegen mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats, ein Mitglied des Vorstands der Stiftung und die Geschäftsführerin der Stiftung.“ Das bestätigte die Pressestelle der evangelischen Landeskirche auf Anfrage. An der Spitze der Stiftung standen bis September die Geschäftsführerin, der Stiftungsvorsitzende und dessen Stellvertreter. Dazu kommt der Verwaltungsrat. Diesem gehörten fünf Pfarrer und Pfarrerinnen aus Zweibrücken und Umgebung sowie die Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums an, weil das frühere Herzog-Wolfgang-Gymnasium Ende der 80er Jahre im Helmholtz-Gymnasium aufgegangen war. Wie aus der Antwort der Landeskirche hervorgeht, richtet sich die Anzeige nicht gegen den stellvertretenden Vorsitzenden und die Schulleiterin, gegen die demnach auch nicht ermittelt wird.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest

Persönlich bereichert haben soll sich keine der betroffenen Personen. Die Stiftung soll gegen den Willen der evangelischen Landeskirche Geld in die Hornbacher Parkklinik gesteckt haben, die mittlerweile insolvent ist. Im Kern geht es um die Frage, ob die Verantwortlichen ihre Kompetenzen überschritten haben und so der Stiftung ein finanzieller Schaden entstanden ist. Bisher standen eine bis eineinhalb Millionen Euro im Raum. Laut Staatsanwalt Felix Huth geht es bei den Ermittlungen aber auch darum, die genaue Höhe des Schadens festzustellen. Wann mit dem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist, könne er nicht abschätzen. Erst danach entscheidet sich, wie es mit dem Fall weitergeht.

Seit Ende September führen Vertreter der Landeskirche aus Speyer die Stiftung kommissarisch: Renaldo Dieterich und Christian Roth. Dieterich ist Geschäftsführer der Protestantischen Pfründestiftung der Evangelischen Kirche der Pfalz, Roth dessen Stellvertreter. Auch der Verwaltungsrat der Stiftung wurde Ende September neu besetzt. Die Herzog-Wolfgang-Stiftung war früher als Kirchenschaffnei bekannt. Sie besitzt eine hohe Anzahl von Grundstücken und Gebäuden in Zweibrücken und Umgebung, darunter Wohnhäuser, die sie vermietet.