Nach den 24 Stunden vom Nürburgring ist für das St. Ingberter Team Rowe Racing vor dem Start in die DTM im italienischen Monza am Wochenende. Das Rennen nach dem Rennen findet daher gerade in der Werkstatt statt.

Am Wochenende beginnt für das St. Ingberter Rowe-Racing-Team in Monza/Italien endlich das Abenteuer DTM. Mit zwei Fahrzeugen und den Fahrern Timo Glock und Sheldon van der Linde. Nach dem 24-Stunden-Rennen