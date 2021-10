Im Saarpfalz-Kreis haben die Stadt St. Ingbert und die Gemeinde Kirkel eine Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Ordnung vereinbart. Kooperieren wolle man beim kommunalen Ordnungsdienst und bei der Parkraumüberwachung.

Man verspricht sich davon mehr Effizienz; der Stadtrat St. Ingbert und der Kirkeler Gemeinderat hatten zuvor bereits zugestimmt.

Die Chefs der Ordnungsämter beider Kommunen haben die Kooperationsbedingungen ausgehandelt. Seit Monatsbeginn unterstützen Kräfte vom St. Ingberter Ordnungsdienst nun das Ordnungsamt in Kirkel. Geplant seien „feste Kontrollen“ sowie bei Bedarf Fahrten in die Nachbargemeinde. Das Parkverhalten und der fließende Verkehr in den drei Kirkeler Gemeinde-Orten Kirkel-Neuhäusel, Limbach und Altstadt würden ab sofort ebenfalls von St. Ingberter Bediensteten überwacht. Kirkel hatte dafür keine eigenen Außendienstmitarbeiter.

Mit dieser Vereinbarung knüpfen die beiden Nachbarkommunen an die seit 2017 laufende Zusammenarbeit beim Standesamt an.