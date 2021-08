Auch Maximilian Dörr bleibt Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken erhalten: Der 34-Jährige geht damit bereits in seine 13. Saison bei den „Hornissen“. In den vergangenen zwei Spielzeiten landete er jeweils hinter Dan Radke auf Platz zwei der internen Scorer-Liste. Dörr punktete allerdings immer gut für die „Hornets“: Insgesamt traf Dörr bereits 107-mal für die Schwarz-Gelben und konnte dazu noch 172-mal seine Mannschaftskameraden in Szene setzen. Die insgesamt 279 Punkte verbuchte er in 146 Spielen für die Zweibrücker.