Wegen einer technischen Störung der Telefonanlage sind große Teile der Kreisverwaltung Südwestpfalz seit Montagmorgen, 26. Februar, nicht erreichbar. Laut Kreis arbeitet der Anbieter „mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben“. Dies sei jedoch erst im Laufe des Nachmittags zu erwarten. Anrufer sollen es gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt probieren und werden um Geduld gebeten. Die Mitarbeiter seien weiterhin per E-Mail erreichbar. Wenn die E-Mail-Adresse der Sachbearbeitung nicht bekannt ist, können die Anliegen an die jeweilige Abteilung gerichtet werden. Diese sind auf dieser Internetseite aufgelistet. Die Recyclinghöfe und Außenstellen der Kreisverwaltung sind nach wie vor auch telefonisch erreichbar. Betroffen sind die Anschlüsse in Pirmasens im Hauptgebäude auf dem Sommerwald und im Banana-Building.