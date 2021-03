Am Freitagnachmittag, 12. März, hat das Saarland auf dem ehemaligen DSD-Werksgelände neben dem Homburger Forum ein Schnelltest-Zentrum eröffnet. Dieses wird sieben Tage in der Woche in Betrieb sein. Ganz in der Nähe, nämlich auf dem Parkplatz neben dem abgerissenen alten Homburger Hallenbad, wird nun auch die Kreisstadt Homburg ein Gelände für ein zusätzliches kommunales Testzentrum bereitstellen. Für dessen Aufbau wird der Hallenbad-Parkplatz ab Dienstag, 16. März, als Auto-Abstellfläche geschlossen. Laut Stadtverwaltung bleibt der Parkplatz auf unbestimmte Zeit für Fahrzeuge nicht nutzbar. Details zum neuen kommunalen Homburger Testzentrum würden nachgereicht.