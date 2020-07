Die Grundschulen in Rimschweiler sowie die Breitwiesenschule und die Thomas-Mann-Schule (beide in Ixheim) werden in das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen – ebenso die Grundschule in Bechhofen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Alexander Fuhr (SPD) am Donnerstag mit. „Kinder kommen heutzutage immer früher in Kontakt mit den Medien. Ziel des Landesprogramms ist es daher, bereits die Grundschüler ab der ersten Klasse fit zu machen im Umgang mit digitalen Endgeräten“, schreibt Fuhr in einer Pressemitteilung. Wie Fuhr mitteilte, erhalten die Schulen jeweils bis zu 7500 Euro. Mit dem Geld können die Schulen Geräte wie beispielsweise tragbare Computer kaufen. Doch stehe ebenso die Fort- und Weiterbildung von Lehrern im Vordergrund des Programms. „Gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, wie richtig diese Weichenstellung ist“, so Fuhr. Er meint damit, dass viele Schüler auf Grund geschlossener Schulen von zu Hause unterrichtet werden mussten. Dafür braucht es die entsprechenden Geräte und Programme. Mehr als zwei Drittel aller Grundschulen im Land seien bereits Medienkompetenz-Schulen. Insgesamt beteiligten sich 653 Grundschulen am Landesprogramm. Bis 2023 sollen alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz daran teilnehmen.