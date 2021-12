Die Partnerstädte Zweibrücken und Boulogne-sur-Mer wollen ihre Beziehung auch während der Pandemie weiter pflegen. Für das kommende Jahr werden bereits Veranstaltungen geplant, die später an die jeweilige Coronalage angepasst werden sollen.

Ende November trafen sich der Partnerschaftsbeigeordnete von Boulogne-sur-Mer, Jean-Claude Etienne, und Zweibrückens Bürgermeister Christian Gauf zu einem Arbeitsgespräch. Die Partnerstädte wollen der Pandemie trotzen und gemeinschaftliche Veranstaltungen planen, wie beispielsweise die Pfingstbegegnung in Boulogne-sur-Mer im Mai. „Wir sollten die Veranstaltung so planen, als könnte diese auf jeden Fall stattfinden und dann der jeweilig aktuellen Coronalage anpassen“, so Jean-Claude Etienne.

Bürgermeister Christian Gauf (CDU) sah allein in Etiennes fast 600 Kilometer langen Anreise einen Beweis für die enge Partnerschaft. „Wir sind langjährige Freunde und freuen uns, wenn wir uns im kommenden Jahr an Pfingsten treffen können“, betont Gauf.

Kein Treffen seit 2019

Anfang kommenden Jahres will die Stadt bei den Zweibrücker Vereinen nachfragen, wer mit nach Nordfrankreich fahren möchte. Die beiden Partnerstädte trafen sich zuletzt im Juni 2019 in Zweibrücken. Anlass war das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Boulogne-sur-Mer.