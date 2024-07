Am Freitag wird im Bundesfinanzministerium über Wege zur Bewältigung der Finanzkrise in den deutschen Kommunen beraten. Nun ruft das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“, dem auch Zweibrücken angehört, in einem offenen Brief die Politik dazu auf, längst gegebene Versprechen umzusetzen. Zum Beispiel habe der Bund bis heute nicht seinen Beitrag zur Entschuldung der Städte und Gemeinden geleistet. Das Land Rheinland-Pfalz, so Zweibrückens Bürgermeister und Finanzdezernent Christian Gauf am Donnerstag, habe mit seinem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen „bereits einen Schritt für mehr finanzielle Handlungssicherheit getan. Nun ist es am Bund, ebenfalls seinen Teil zu tun.“ Weil den Kommunen von oben immer mehr Aufgaben übertragen würden, müsse der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ gelten. Auch Zweibrücken habe nur noch geringe finanzielle Handlungsspielräume. Der Investitionsstau sei groß; die Finanzausstattung müsse auf solidere Füße gestellt werden. Eine Altschuldenlösung durch den Bund, eine Reform der Förderpolitik sowie ein Instandhaltungs- und Infrastrukturfonds seien nötig. In seinem Brief mit dem Titel „Berliner Mahnung an Bund und Länder“ fordert das Städtebündnis: „Schafft endlich den Rahmen, damit die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können“.