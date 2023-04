Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Corona-Pandemie ist für die Squasher des SC Zweibrücken einiges anders. Es gibt nicht mehr genug Spieler für eine zweite Mannschaft, zudem existiert deren Spielklasse, die Verbandsliga, nicht mehr. Und in der Regionalliga dürfen in dieser Saison Gastspieler zum Einsatz kommen, so auch am Wochenende. Den Klassenverbleib hat das SC-Team schon sicher.

Am Samstag empfing die erste Mannschaft des Squashclubs (SC) Zweibrücken in der heimischen Squash-Arena in Niederauerbach die Teams des SRC Illtal und die SFI Boasters Germersheim zum Spieltag.