Die Bilanz der Squash-Factory Saar-Pfalz fällt zum Abschluss dieser Bundesliga-Saison 2022/23 in der Staffel Süd ernüchtert aus. Anstatt das angestrebte Ziel, die Play-offs zu erreichen, sprang am Ende mit zehn Punkten nur Platz vier heraus.

„Unser Saisonziel haben wir definitiv verpasst“, fasst Spielertrainer Rudolf Rohrmüller die Saison zusammen. „Wir haben als Team oft nicht unsere optimale Leistung abrufen können. Auch haben die gegnerischen Teams nicht gekleckert und oft sehr starke Spieler gegen uns aufgeboten“, sagt der Coach. „Doch nun gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und schon für nächste Saison zu planen, was ich zusammen mit unserem ersten Vorsitzenden Johannes Wessela auch tun werde.“

Am Samstag beim Auswärtsspiel in Karlsruhe konnte die Squash-Factory einen Sieg landen. Robin Gadola an Position eins punktete in fünf Sätzen, Rohrmüller selbst gewann an Position zwei, und auch Miguel Mathis, der zweite Schweitzer neben Gadola im Team, punktete in drei Sätzen. Nur Nachwuchsspieler Rudolf Fries verlor an Position vier glatt in drei Sätzen.

Keine Chance gegen die Turnhalle

Am Sonntag dann in heimischer Umgebung in Güdingen mussten die Spieler der Squash-Factory im heimischen Güdingen gegen eine sehr starke Mannschaft vom SC Turnhalle Niederrhein glatt die Segel streichen, die durch diesen Sieg den zweiten Platz, und damit die Play-offs erreichte. Die Squash-Factory Saar-Pfalz will sich dieses Ziel in der neuen Saison erneut setzten.

So spielten sie

SC Karlsruhe - Squash-Factory Saar-Pfalz 0:3 (1:3) : Solnicky - Gadola 14:12, 4:11, 9:11, 11:9, 11:13, Shehata - Rohrmüller 5:11, 4:11 11:5, 9:11, Petzold - Mathis 3:11, 8:11, 5:11, Dürr – Fries 11:8, 11:2, 11:7.

Squash- Factory Saar-Pfalz – SC Turnhalle Niederrhein 0:3 (0:4): Rohrmüller – Babtiste 6:11, 9:11, 4:11, Mathis – Farkas 11:6, 7:11, 7:11, 2:11, Samimi – Wipperfürth 8:11, 6:11, 2:11, Fries – Baum 5:11, 0:11, 4:11.