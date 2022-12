Die Herren-Mannschaft der Squash Factory Saar-Pfalz tritt am dritten Spieltag der Bundesliga Süd am Samstag bei Top-Favorit Black & White RC Worms an. Zum Heimspiel tags darauf (13 Uhr, Tennis-Center Güdingen) schaut der SC Karlsruhe vorbei.

„Gegen Worms sind wir definitiv krasser Außenseiter, egal wie deren Mannschaft aufgestellt ist. Gegen Karlsruhe glaube ich aber an einen Sieg“, sagt Rudi Rohrmüller, der Spielertrainer der Squash Factory. Erstmals in der Saison wird der 30-jährige Franzose Lucas Serme an Position eins spielen. An der Position zwei schlägt der Schweizer Robin Gadola auf. Auf Position drei tritt Rohrmüller selbst an, an Position vier kommt Johannes Dehmer-Saelz zum Einsatz.