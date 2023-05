Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer optimalen Punktausbeute hat sich Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz am elften und zwölften Spieltag für die Play-offs der besten vier Mannschaften um die deutsche Meisterschaft im August in Bremen qualifiziert. Nach den zwei überzeugenden 4:0-Siegen gegen Frankfurt und in Stuttgart ist dem Team von Spielertrainer Rudolf Rohrmüller der zweite Platz mit 26 Gesamtpunkten nicht mehr zu nehmen.

„Unser Saisonziel haben wir jetzt schon erreicht, obwohl wir noch ein Heimspiel am 24. April gegen Kempten austragen müssen. Das Polster von zehn Punkten auf den drittplatzierten Karlsruhe