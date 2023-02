Für Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz stehen am Wochenende der siebte und achte Spieltag an. Am Sonntag empfängt der Tabellendritte aus Saarbrücken zu Hause den Spitzenreiter der Südstaffel, Black & White RC Worms.

Ab 13 Uhr wird dabei in der Tennis-und-Squash-Arena Güdingen der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Abdel-Rahman Ghait (22 Jahre) sein Debüt für den Klub aus Saarbrücken geben, der jahrelang seine Heimspiele in Niederauerbach ausgetragen hatte. Beim Heimspiel gegen Worms wird auch der Saarländer Rudolf Fries (22) eingesetzt. Der junge Belgier Nathan Masset (18) ist dagegen verletzt und musste seinen Einsatz absagen. Für ihn rückt der Schweizer Robina Gadola ins Team. Komplettiert wird die Mannschaft der Squash Factory durch Teamkapitän Rudolf Rohrmüller (31).

Das Auswärtsspiel der „Squash-Fabrik“ tags zuvor (ab 13 Uhr) beim Tabellenschlusslicht Sport-Insel (SI) Stuttgart wird auf der Internet-Plattform Sportdeutschland.tv als Livestream übertragen.