Die Mannschaft des Squash-Clubs Zweibrücken kehrte mit zwei Niederlagen vom ersten Spieltag zurück. In Bornheim unterlag das Team von Trainer Chris Ulrich in der Verbandsliga dem SC Homburg mit 0:4 und den SFI Boasters Germersheim 3 mit 1:3.

„Wir haben uns am Samstag mit drei Jugendlichen und mit mir selbst an Position eins aber ganz gut verkauft“, berichtete Trainer und Spielführer Ulrich. Besondere Anerkennung fand sein ältester Sohn Collin, der im Spiel gegen Michaela Lutz-Guldi aus Germersheim erst im fünften Satz unterlag. Ulrich betonte, dass ein Sieg von Collin sogar ein Remis bedeutet hätte, da er selbst gegen Uwe Wendel ebenfalls im fünften Satz gewann. Trotz der Niederlagen konnten die drei Jugendlichen weitere wertvolle Wettkampferfahrungen sammeln. Gegen die Homburger, die die Tabelle derzeit mit drei Siegen und einem gewonnenen Unentschieden anführen, gab es dagegen für alle glatte Niederlagen in jeweils drei Sätzen.

Die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, bietet sich der jungen Mannschaft nun am Samstag, 23. November, in Homburg gegen Schlusslicht S&F St. Wendel 2 und den SC Saarlouis 2. Coach Ulrich hofft, dass bis dahin einige der erfahrenen Spieler wieder einsatzbereit sind und die Mannschaft verstärken.

So spielten sie

SC Zweibrücken - SC Homburg 0:4 (3:0 Punkte)

Spiele: Chris Ulrich - Hartz 9:11, 8:11, 6:11; Collin Ulrich - Simon Holzmann 3:11, 5:11, 7:11; Sebastian Pulich - Udo Holzmann 8:11, 3:11, 3:11; Julien Ulrich - Trautmann 6:11, 4:11, 6:11

SFI Boasters Germersheim 3 - SCZ 4:0 (3:1)