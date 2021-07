Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag, 12. Juli, bei Neunkirchen auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken ereignet. Zwischen dem Neunkircher Kreuz und der Ausfahrt Limbach ist ein Auto aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke geprallt. Verletzt wurde niemand. Die rechte und linke Fahrspur wurden während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.