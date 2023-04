Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit April ruht die Spundwand-Baustelle am Schwarzbachufer. Der Ingenieur Rolf Katzenbach arbeitet derzeit eine Expertise zu den Statik-Problemen aus.

Bereits seit April darf an der Baustelle in der Schillerstraße nicht mehr gearbeitet werden. Dort hatte sich auf anliegenden Grundstücken der Untergrund abgesenkt. In der Folge bildeten sich Risse, die sich an Wohnhäusern fortsetzten und dort Einsturzgefahr auslösten.