Das Gutachten des Ingenieurbüros Rolf Katzenbach zur Spundwand in der Schillerstraße ist fertig. Die Expertise soll klären, ob und wie an der Baustelle am Schwarzbachufer weitergearbeitet werden kann, die seit Monaten ruht.

Hintergrund sind Statikprobleme und die Gefahr, dass der Untergrund sich weiter setzt und Wohnhäuser ins Rutschen beziehungsweise zum Einsturz bringen könnte. Vor dem Bauausschuss sollten am Mittwochabend wichtige Erkenntnisse des Katzenbach-Gutachtens vorgestellt werden. Doch daraus wurde nichts; nun soll die Studie am Mittwoch, 7. Dezember, im Stadtrat erläutert werden. Am Tag vor der Bauausschusssitzung hatte das Büro Katzenbach der Stadtverwaltung per E-Mail mitgeteilt, dass es für die Präsentation des Gutachtens noch eine weitere Woche brauche. Denn ein führender Mitarbeiter, der sozusagen für die Endabnahme des Papiers zuständig ist, sei derzeit noch in Urlaub.