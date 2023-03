Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer aus dem Gefängnis kommt, steht in den Trümmern seines Lebens. Die Diakonie in Zweibrücken bietet diesen Menschen Hilfe beim Neuaufbau an. Die Mitarbeiter berichten, mit welchen Schwierigkeiten Haftentlassene in Zweibrücken zu kämpfen haben, was hier gut läuft und was zu verzweifeltem Gelächter führt.

Nach Jahren schließen sich die Gefängnistore erneut. Statt drinnen, steht der ehemalige Insasse nun aber vor dem Tor. Im besten Fall heißen ihn dort Familie oder Freunde