Um Sprit zu sparen, spiele vor allem die Fahrweise eine entscheidende Rolle. „Vorausschauend fahren, das Auto rollen lassen“, rät Markus Glutting. Jedes unnötige Bremsen sei pure Energieverschwendung. Fährt man etwa durch die Stadt und sieht in der Ferne, dass die Ampel auf Rot springt, dann kann man laut Glutting den Fuß vom Gas nehmen, das Auto rollen lassen. „Und auf Landstraßen und Autobahnen sollte man gleichmäßig fahren, auch den Tempomaten nutzen“, führt der Fahrlehrer fort. Zu langsam sei aber auch nicht gut. „Ich habe in den vergangenen Tagen gesehen, dass auf der Autobahn Autos teils langsamer als die Lkw unterwegs waren. Das ist richtig gefährlich“, warnt Glutting. Ein gutes Tempo auf der Autobahn, um sicher und spritsparend unterwegs zu sein, sind für ihn 100 bis 110 Stundenkilometer.

Ein weiterer Spritspartipp ist der richtige Reifendruck. Je niedriger, desto höher der Rollwiderstand auf der Straße – und somit der Kraftstoffverbrauch. „Übertreiben sollte man es aber auch nicht, ansonsten wird das Fahrverhalten schlechter und die Reifen nutzen sich schneller ab.“ Und allmählich kann man die Sommerreifen aufs Auto ziehen, ergänzt Glutting. Manche Autos haben zudem einen Eco-Modus. „Das bringt auch was“, sagt Glutting.

Noch viel wichtiger sei jedoch die optimale Drehzahl beim Fahren – gerade in Autos mit Handschaltung. Glutting: „Immer so früh wie möglich hochschalten.“ Ein Start-Stopp-System, also das automatische Abschalten des Motors im Stand, bringt laut Glutting nur etwas, wenn der Motor warm ist. Der Fahrschul-Chef: „Ich kenne auch Autos, die im Kaltstartbereich den Motor abschalten. Das bringt gar nichts, dann wird das Auto sehr langsam warm. Und ein kalter Motor braucht rund 30 Prozent mehr Kraftstoff.“ Der letzte Tipp: Alles unnötige Gewicht raus; das Auto entrümpeln und falls noch drauf: die Dachbox abnehmen. Und wenn man nur einen sehr kurzen Weg zur Arbeit hat? Dann tue es laut Glutting auch mal das Fahrrad, ein Microcar oder ein Roller.