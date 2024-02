Die Winterpause ist vorbei, für die Springreiter geht es an diesem Wochenende im Zweibrücker Landgestüt wieder um Sieger- und Platzierungsschleifen. Der Club Saar-Pfälzischer Springreiter bietet ein Dutzend Prüfungen in der großen Gestütsreithalle an.

106 Reiter haben sich angekündigt, 315-mal wird die Startglocke in den zwölf Prüfungen läuten. Der Springreiter-Club hat für seine Turniere ein neues Konzept angekündigt. Das beinhaltet, dass alle Parcours eines Tages dieselbe Linienführung – bei unterschiedlichen Höhen und Weiten der Sprünge – haben, ab der leichten Klasse auch mit Dreifach-Kombination und überbautem Wassergraben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Teile des Parcours zu wiederholen.

Zeitplan