Zum 13. Mal richtete der Club Saar-Pfälzischer Springreiter in diesem Jahr ein Turnier in Zweibrücken aus, am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in der Halle. Elf Prüfungen standen auf dem Programm, die S*-Klasse-Prüfung wurde allerdings wegen einer zu geringen Starterzahl – nur fünf Nennungen – gestrichen. Wie der Vorsitzende des Clubs Gerd Geyer erklärte, nimmt das Interesse zum Jahresende etwas ab, zudem waren im Saarland noch Herbstferien. Insgesamt war er aber mit den Starterzahlen zufrieden.

Dass die Anzahl der Konkurrenz nicht so groß ist, merkte auch Kerstin Müller-Schwender vom RSC Walshausen. Mit drei Pferden war sie in der Klasse L-Prüfung am Start. Sie sieht hier, wie andere Reiter auch, eine gute Möglichkeit, unerfahrene Pferde für die Zukunft vorzubereiten und an höhere Anforderungen heranzuführen. Mit ihrem siebenjährigen von Vater Walter Müller selbst gezüchteten Cool Men (Foto) wollte sie eine „schöne, flüssige Runde“ reiten, was ihr gut gelang. Am Ende landeten die beiden auf Platz eins, mit Caro Tatoo errang Müller-Schwender auch noch den zweiten Platz vor Marcel Offermann (RSG Soonwald) mit Agathon. Gerd Geyer, in dieser Prüfung für den RV Neunkirchen selbst am Start, hätte es mit seiner Zeit auf Rang zwei geschafft, handelte sich durch einen Abwurf aber vier Fehlerpunkte ein und wurde Achter.

Am nächsten Wochenende steigt das letzte Turnier des Jahres des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter in Zweibrücken.