Aus zwei mach null: In Pirmasens schließen zeitgleich beide Sportsbars. Der Grund ist ein bekanntes Problem der Gastronomie.

Der Autosalon am Wochenende überzeugte Händler wie Besucher. Das Gedränge war groß und alle Händler wollen in zwei Jahren wiederkommen.

Die einen können ohne nicht leben, die anderen machen einen weiten Bogen darum: Fasenacht ist nicht jedermanns Sache, wie unsere Umfrage in Zweibrücken zeigt.

Die Zahl der Autos in Pirmasenssteigt und strebt munter einem neuen Rekord zu. Dabei werden die Fahrer aber nicht mehr.

Sie sollte das Ufer abstützen, das Gegenteil ist passiert: Bei der Zweibrücker Spundwand am Schwarzbach ist einiges schiefgelaufen. Nun will die FWG, dass eine Kommission die Sache prüft.

Wer aktuell an der Jet-Tankstelle in der Turnstraße bezahlen will, muss erst einen Lamellenvorhang beiseite schieben. Warum das notwendig ist.

Mitten im Wald den Fuß verknackst, und man hat keine Ahnung, wo man ist? Die Zweibrücker SPD will Abhilfe schaffen, mit sogenannten Rettungspunkten, also Schildern mit Koordinaten.

Dem Leimer Rathaus wurde ein Wappen verpasst. Grund dafür ist der Tourismus.

16 Bikereparatursäulen stellt der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald derzeit in seinem Gebiet auf. Zwei dieser Säulen werden künftig in der Verbandsgemeinde Hauenstein zu finden sein.