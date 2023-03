Die Sportsbar am Pirmasenser Bahnhof wird wohl nicht wieder öffnen. Die Corona-Pandemie trägt bei der Entscheidung eine Mitschuld.

Am Montag wollen sich Vertreter der Eigentümer der Hallplatz-Galerie zu den Gründen der nicht zustande gekommenen Vertragsverlängerung mit dem Lebensmittelmarkt Cap in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie äußern. Dort wurde eine Unterschriften-Aktion gestartet.

Eine neue Sonderausstellung dokumentiert bis zum Sommer im Stadtmuseum die Geschichte der Schuhfabrik Rheinberger. Am Samstag ist Eröffnung.

Nachdem ein Dieb vergangene Woche die Paketstation am Lidl-Markt in Niederauerbach zerstört hat, kommen die Postkunden nicht mehr an ihre Pakete, die dort zum Abholen lagern. Was Postkunden jetzt tun sollen.

Nicht nur in Vinningen, sondern auf der gesamten Hackmesserseite würde etwas fehlen, wenn es nicht Blumen Lelle geben würde. Vor 50 Jahren hat Rosel Lelle das Geschäft eröffnet, das später ihre Tochter Heike Babilon-Lelle führte.

Der Ferienbahnhof Dahn-Reichenbach rund um das Restaurant „Altes Bahnhöf“l“ wird spätestens Anfang Juni um eine Attraktion reicher. Dann wird dort das Eisenbahnhotel fertiggestellt sein.

Jede Menge konstruktive Kritik äußerte Vorsitzender Uwe Bißbort auf der Bauernversammlung des Kreisverbandes Pirmasens-Zweibrücken. Insbesondere eine Sache nervt ihn besonders.