Das Freizeitbad in Landau wird 2021 – so Corona es zulässt – wieder zum Basislager des Sportjugend- und des Kinder-Camps der Sportjugend Pfalz. Dort sind vom 16. bis 25. Juli zwei Sportcamps vorgesehen – eines für Kinder und eines für Jugendliche.

Das Freizeitbad in Landau bietet nach den sportlich ausgerichteten Tagesprogrammen mit seinen Schwimmbecken und seiner Infrastruktur genügend Raum zum Erholen und für viel Spaß an den Sommerabenden. „Wir planen optimistisch und hoffen, dass sich die Corona-Situation so entwickelt, dass wir unsere beiden Camps für Kinder und Jugendliche im Landauer Freizeitbad nach den jeweiligen Hygienevorgaben durchführen können“, sagt der Leiter der Sportjugend Pfalz, Peter Conrad.

Ausflüge in die Umgebung

Sportfreizeiten in Landau haben bei der Jugendorganisation des Sportbundes Pfalz eine Tradition. Das Sportjugend-Camp für Jugendliche Jahre richtet sich an alle Mädchen und Jungen, die verschiedene Sportarten wie Beachvolleyball, Fußball, Laufen, Schwimmen oder Tennis kennenlernen und ausprobieren möchten. Beim Kindercamp stehen Sport und Spaß im Vordergrund. In beiden Camps kann man das Deutsche Sportabzeichen ablegen.

Auf dem Programm stehen neben den sportlichen Schnuppermöglichkeiten auch Ausflüge in die nähere Umgebung Landaus. Beaufsichtigt und betreut werden die Teilnehmer von den Mitarbeitern des Freizeitbades sowie von den Betreuern der Sportjugend Pfalz.

Eigenes Fahrrad mitbringen

Die Sportjugend bietet die Freizeiten in Kooperation mit der Stadtholding Landau sowie verschiedenen Vereinen und Verbänden an. Das Sportjugend-Camp in Landau ist vom 16. bis 25. Juli geplant. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahre. Die Mindestteilnehmerzahl ist 20 Personen, maximal können 55 Plätze vergeben werden. Es wird in eigenen Zelten auf dem angrenzenden Gelände des Freizeitbades gecampt. Die Teilnehmer kochen mit Hilfe der Betreuer und benötigen ein eigenes Fahrrad, um die Tagesausflüge mitzumachen. Das Camp kostet 265 Euro.

Das Kinder-Camp in Landau soll vom 18. bis 24. Juli stattfinden. Mindestens 20 Kinder im Alter von neun bis elf Jahre müssen angemeldet sein. Auch hier campen die Kinder und kochen mit den Betreuern und brauchen ein Fahrrad. Maximal 53 Kinder können aufgenommen werden. Das Camp kostet 180 Euro.

Anmeldung