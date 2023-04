Sport Gross am Zweibrücker Schlossplatz hat Insolvenzantrag gestellt. Der Betrieb laufe derzeit weiter, die Zukunft sei aber ungewiss, heißt es vom vorläufigen Insolvenzverwalter, dem Mannheimer Rechtsanwalt Olaf Spiekermann. Nach kurzer Zeit als Onlinehändler in der Pariser Straße am Flugplatz, bezog das Fachgeschäft für Sportartikel 2017 die Räume am Schlossplatz 4. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter seien die Folgen der Corona-Pandemie, wie bei vielen Einzelhändlern, mitursächlich für die Probleme des Sporthändlers. Die Öffnungszeiten sind schon seit geraumer Zeit auf vier Tage in der Woche verkürzt. Sport Gross hat einen Angestellten.