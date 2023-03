Die Arbeitsgruppe „Mobil mit Hirntumor“, in der sich die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ), Homburger Uni-Mediziner und Sportwissenschaftler der Saarbrücker Uni engagieren, hat einen Preis bekommen, der mit 23.000 Euro dotiert ist. Gestiftet wurde der Preis vom Verein „Miteinander gegen Krebs“, der 2014 in Homburg gegründet worden ist. Die Arbeitsgruppe an den Homburger Unikliniken hat sich auf die Entwicklung von Trainingsprogrammen für Hirntumorpatienten spezialisiert. Die VTZ stellt dafür ihre Hallen und ihr Studio zur Verfügung. Bei den Patienten zeige sich eine messbare körperliche Leistungssteigerung trotz belastender Chemotherapie, sagt die VTZ-Vorsitzende Gisela Alt.