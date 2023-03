Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die letzten Teilnahmen im Pokal-Finale nicht erfolgreich waren, hatte Sieger Bietigheim diesmal kaum was vorbereitet. Es wurde dennoch eine denkwürdige Partynacht für Amelie Berger und ihr Team.

Als am Sonntag Goldkonfetti vom Dach in den Innenraum der Porsche-Arena in Stuttgart regnete und Teamkollegin Anna Loerper den DHB-Pokal nach oben hieven durfte, „hatte ich Gänsehaut pur“,