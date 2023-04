Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tabelle der Bezirksliga Westpfalz Süd, nimmt langsam richtige Formen an. Die SG Knopp/Wiesbach führt die Tabelle punktgleich mit der SG Schopp/Linden an und muss am Sonntag ab 15 Uhr beim Dritten FC Queidersbach ran.

Mit dem 3:0 gegen die SG Rieschweiler II, erstmals mit Trainer Sanel Nuhic an der Seitenlinie, fand die Spielgemeinschaft Knopp/Wiesbach nach der Niederlage im Spitzenspiel