Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit nur zwei Spielen ist am vergangenen Wochenende die Fußball-A-Klasse Ost in die neue Saison gestartet. Wieso das? Und warum wurde im Gegenzug in der A-Klasse West ein kompletter Spieltag ausgetragen?

Während in der mit neun Mannschaften besetzten A-Klasse West alles „normal“ ablief – das heißt acht Teams absolvierten vier Spiele und eine Mannschaft pausierte (was auch in den