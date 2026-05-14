Die Kinder können in der Krabbelgruppe spielen, die Eltern in Ruhe frühstücken und sich austauschen: Die Kinderhilfe Zweibrücken hat ihre Räume renoviert und wiedereröffnet.

Nach einer Renovierung haben die Kinderhilfe Zweibrücken und der Kinderschutzbund am Samstag die Krabbelgruppe „Seesterne“ in der Maxstraße 19 wiedereröffnet. Die Gruppe gibt es seit drei Jahren, doch fehlte bislang altersgerechtes Spielzeug, und der rund 40 Quadratmeter große Raum im zweiten Stock habe auch eine Renovierung dringend nötig gehabt, erklärte die Vorsitzende der Kinderhilfe, Birgit Bessom.

10.000 Euro für Schiff und Renovierung

Für etwa 6000 Euro wurde ein Spielschiff angeschafft, auf und in dem Kleinkinder sicher spielen können. Weitere 4000 Euro flossen in die Renovierung. Ehrenamtliche von Kinderhilfe und Kinderschutzbund übernahmen die Arbeiten sowie den Aufbau des Schiffs. Die in städtischen Räumen untergebrachte Einrichtung finanzieren Kinderhilfe und Kinderschutzbund laut Bessom vollständig selbst – aus Erlösen der Kleiderkammer im Erdgeschoss, die gespendete Kleidung, Schuhe und andere Dinge verkauft. Zuschüsse gab es nicht. Die Arbeiten dauerten drei Wochen.

„In der Krabbelgruppe können Eltern ihre Kinder spielen lassen und sich bei einem kostenlosen Frühstück in aller Ruhe austauschen“, sagte Bessom. Bisher gibt es einen festen Termin: freitags von 8.30 Uhr bis 11 Uhr. Da diese Gruppe voll ist, steht der Raum nach Anmeldung vormittags an weiteren Wochentagen zur Verfügung. Eine Betreuung durch Kinderhilfe oder Kinderschutzbund gibt es nicht; beide stellen nur die Räume, Spielmaterial und Frühstück bereit. Bis zu zehn Personen – Erwachsene und Kinder zusammen – könnten so einen entspannten Vormittag verbringen. „Bei uns fühlen sich unsere Besucher wohl, und vor allem ist unser Angebot kostenlos und deshalb niederschwellig“, erzählte Bessom bei der Eröffnung am Samstag.

Kinderhilfe sucht noch Räume

Für die Kleiderkammer sucht die Kinderhilfe ein oder zwei Lagerräume, da die bisherigen Flächen in der Maxstraße ausgelastet sind. Oberbürgermeister Marold Wosnitza habe Unterstützung zugesagt und wolle sich umhören. Anbieter geeigneter, möglichst innenstadtnaher Räume können sich aber auch direkt bei der Kinderhilfe melden.

Neben der Kleiderkammer betreibt die Kinderhilfe dreimal wöchentlich eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige sowie eine eigene Ausgabe für Altersrentner. „Es wird immer mehr“, beschreibt Bessom die Nachfrage. Rund 30 Ehrenamtliche sind für beide Vereine dauerhaft im Einsatz.