Unterhalb des Globus-Markts Einöd, wo früher die Schuh-Marke war, öffnet bald ein Spielwarenladen. Bis zu zwölf Arbeitsplätze sollen entstehen.

Der Hauensteiner Schuhhändler Schuh-Marke hatte seine Filiale in Zweibrücken Mitte 2023 nach 35 Jahren geschlossen und in Pirmasens neu eröffnet. „Wir sind in Zweibrücken ja ziemlich vom Outlet gebeutelt. Das hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt“, hatte eine Sprecherin als Grund genannt. Laut dem Pirmasenser Bernd Knörzer, Eigentümer und Vermieter des Gebäudes, kam ein Wasserschaden dazu, verursacht durch Starkregen. „Die mangelnde Perspektive vor allem durch die wachsende Konkurrenz des Outletcenters ließen eine notwendige Renovierung unrentabel erscheinen“, teilte Knörzer mit.

Mitte Januar begann die Spielwaren-Kette Rofu Kinderland mit der Einrichtung eines neuen Ladens. Die Größe von 1150 Quadratmeter und der Zuschnitt bleiben wie im vorherigen Schuhgeschäft. Laut Bernd Knörzer sollen bis zu zwölf Arbeitsplätze entstehen. Derzeit sucht Rofu noch Aushilfen. Das Unternehmen hat auch Filialen in Pirmasens, Homburg und Neunkirchen und möchte laut Frank Schröder, Geschäftsführer Logistik und Vertrieb, nun eine Lücke schließen. Der neue Laden eröffnet am 29. Februar um 9.30 Uhr. Bereits im Herbst hatte Rofu gegenüber der RHEINPFALZ Ende Februar als Eröffnungstermin genannt.