In der letzten Oktoberwoche soll der Spielplatz im Ernstweiler Prinzenpark fertig sein. Das erklärt der Umweltbetrieb (UBZ) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Sanierung des stark in die Jahre gekommen Spielplatzes hat sich in die Länge gezogen, da laut UBZ die Lieferung der Spielgeräte länger dauerte.

Eigentlich sollte bereits im Herbst vergangenen Jahres mit der Spielplatz-Sanierung im Prinzenpark begonnen werden. Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann rechnete im März mit einer Einweihung in der ersten Jahreshälfte 2020 – zwei Pläne, die nicht aufgegangen sind. „Das Bauvorhaben hat sich wegen verlängerter Lieferzeiten der Spielgeräte – teilweise bis zu 15 Wochen, auch bedingt durch Corona – verzögert“, schreibt der UBZ. Aktuell nimmt der Spielplatz allmählich Form an. Die vorbereitenden Arbeiten, etwa der Aushub für den Fallschutzbereich, sind fertig. Zudem wurden einzelne Spielgeräte aufgestellt. Der Kostenrahmen von rund 100 000 Euro wird laut UBZ eingehalten.

Der Spielplatz soll auf 600 Quadratmeter Grünfläche erweitert und die Altersbereiche sollen abgegrenzt werden. Auf dem fertigen Spielplatz soll es zahlreiche neue Geräte geben, etwa einen Kletterturm samt großer Rutsche, Trampoline, einen Kletternetzturm, ein Reck, eine Schaukel und einen Sandkasten. Für Jugendliche soll ein separater Ruhebereich mit Hängematte installiert werden. Bei der Spielplatz-Planung haben Kinder der Ernstweiler Grundschule geholfen. Die durften ihre Wünsche aufmalen, die Bilder wurden dann ausgewertet und manche Wünsche verwirklicht.