Von Prestigeprojekten früherer Tage hat sich die Zweibrücker Wohnungsbaugesellschaft abgewandt. Heute investiert die Gewobau in ihre Wohngebäude und erfüllt soziale Aufgaben.

Jahrelang war die Zweibrücker Gewobau (Gesellschaft für Wohnen und Bauen) immer wieder mit Projekten aufgefallen, die nur bedingt mit dem Zweck zusammenpassten, den die Firma in ihrem Namen beschreibt. So hatte das städtische Tochterunternehmen einst die Kaufhalle am Busbahnhof erworben, um sich dort – letztlich erfolglos – mit der Gründung eines City-Outlets zu versuchen. Auch Investitionen in die Fasanerie oder den Hauptbahnhof haben die Gewobau in der Vergangenheit viel Geld gekostet. Inzwischen konzentrieren sich die Verantwortlichen der Gesellschaft auf das Kerngeschäft: nämlich Wohnen und Bauen, was seit der Gründung des Unternehmens 1950 im kriegszerstörten Zweibrücken die vordringliche Aufgabe war.

Beim Aufstocken der beiden Wohnblocks in der Canadasiedlung kommt viel Holz zum Einsatz. Foto: Gerhard Müller

„Auch unserer sozialen Rolle sind wir uns bewusst“, sagt Jörg Eschmann, der seit 2019 Geschäftsführer der Gewobau ist. Diese stellt unter anderem dem Diakonischen Werk Räume in ihrem Schlicht-Wohnblock Webenheimstraße 5 zur Verfügung: Dort wird nun das „Café Zwo“ betrieben, als Treffpunkt und Beratungszentrum für die sozial schwachen Bewohner des Quartiers im Wolfsloch.

Weitere Spiel- und Lernstube für die Schwalbenstraße

Inzwischen bringt die Stadt Zweibrücken in den Wohnblöcken Webenheimstraße 3 und 5 nur noch alleinstehende Männer unter. Frauen und Familien leben hingegen in Gewobau-Wohnungen in der Schwalbenstraße. „In der Webenheimstraße wohnen keine Kinder mehr, und deshalb wird dort keine Spiel- und Lernstube mehr gebraucht“, erklärt Jörg Eschmann. Deren frühere Räume beherbergen heute das „Café Zwo“.

Dieses Hochhaus ist eines von zweien in der Ehrlichstraße, deren Fassade erneuert wird. Foto: Gerhard Müller

Zusammen mit den Familien ist die Spiel- und Lernstube in die Schwalbenstraße umgezogen. Dort platzt die städtische Kindereinrichtung, in der vorwiegend der schulpflichtige Nachwuchs aus sozial schwächeren Familien betreut wird – etwa bei den Hausaufgaben –, aus den Nähten. Alle 19 verfügbaren Betreuungsplätze sind belegt; auf einer Warteliste stehen 20 weitere Kinder. „Für diese richten wir zurzeit im selben Hausflur, direkt gegenüber, eine zweite Spiel- und Lernstube für die Schwalbenstraße ein“, erklärt Eschmann. Zu diesem Zweck werden zwei frühere Einzelwohnungen im Erdgeschoss zusammengelegt und umgebaut. „Für die Spiel- und Lernstuben verlangt die Gewobau von der Stadt keine Miete; zudem beteiligen wir uns dort zur Hälfte an den Personalkosten.“

Jörg Eschmann (links) führt durch die Baustelle der neuen Spiel- und Lernstube in der Schwalbenstraße. Foto: Gerhard Müller

Weitere Spiel- und Lernstuben werden in der Brücken-, der Ontario- und in der Herzog-Wolfgang-Straße betrieben.

In der Ehrlichstraße tut sich was

In ihrer Hochhaussiedlung an der Ehrlichstraße lässt die Gewobau einen neuen Spielplatz anlegen. „Das ist unser Gelände; bis jetzt war das ein betonierter, umzäunter Basketballplatz. Im August haben wir hier einen Spielplatz mit viel Grün“, erklärt Christoph Müller von der Bauabteilung des Unternehmens. Bezahlt werde der Spielplatz-Ausbau vom Bund – mit Geldern aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“. Für die kommenden 25 Jahre sei mit dem Rathaus vereinbart, dass die Stadt Zweibrücken in der ersten Hälfte dieses Zeitraums die Unterhaltung finanzieren werde; die Gewobau übernehme die zweite.

Als Vorzeigeprojekt sehen die Gewobau-Verantwortlichen diese Häusergruppe in der Ixheimer Finkenstraße an. Foto: Gerhard Müller

Einen Katzensprung von der Spielplatz-Baustelle entfernt, will die Gesellschaft im Sommer die Fassadensanierung an den beiden Hochhäusern Ehrlichstraße 1 und 3 in Angriff nehmen. „Pro Gebäude investieren wir 512.000 Euro“, erklärt Jörg Eschmann. Darin inbegriffen seien je 82.000 Euro für neue, breitere Aufzüge: Die zwei modernen Fahrstühle sollen auch Rollstuhlfahrern einen bequemen Zugang ermöglichen.

Standorte in Ixheim

Insgesamt verfügt die Gewobau über 2703 Wohneinheiten im Zweibrücker Stadtgebiet. Sie sind keineswegs auf Mehrfamilienblocks oder Ex-Militärquartiere aus den Jahrzehnten nach dem Krieg beschränkt. Einige Häuserzeilen sind noch älter – etwa in der Oselbachstraße. Und es gibt die Reihenhäuser in der Ixheimer Straße 174 bis 180, die unter anderem einen Friseursalon, die Franken-Apotheke sowie ein Ladenlokal beherbergen, in dem bis vor zwei Jahren die Sparkasse eine Filiale betrieben hat. Diese Räume, so Christoph Müller, werden zurzeit von der Gewobau umgebaut, weil dort bald eine Physiotherapie-Praxis einzieht.

Auch diese Häuserzeile in Ixheim gehört zum Bestand der Gewobau. Hier wird zurzeit eine ehemalige Sparkassenfiliale umgebaut. Foto: Gerhard Müller

An der Finkenstraße in Ixheim steht hinter dem Wasgau-Markt eine Häusergruppe, deren Erscheinungsbild mit ihren modernen Balkonen und Loggias so gar nicht dem Klischee von der Einheits-Wohnblocksiedlung entspricht. „Hier hat die Gewobau in den 1990er Jahren eine Anlage für Betreutes Wohnen errichtet“, erläutert Jörg Eschmann. „Das ist eines unserer Vorzeigeprojekte. Die Wohnungen sind stets ausgebucht. Wir vermieten sie nur an Leute, die ihren Bedarf mit Berechtigungsscheinen nachweisen können.“

Viertes Stockwerk in der Ontariostraße

Dagegen werden die Häuserblocks in der Canadasiedlung schon eher als typische Gewobau-Immobilien wahrgenommen. Hier hat die Gesellschaft neulich vier Wohnungen in der Ontariostraße 19 als Unterkünfte für Soldaten aus der Niederauerbach-Kaserne hergerichtet. Gleich nebenan saniert die Gesellschaft aktuell die Gebäude mit den Hausnummern 21 und 23; zudem werden sie durch eine vierte Etage aufgestockt. Auf diese Weise entstehen in den beiden Häusern zusammen 20 rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstühlen.

„Eigentlich sind wir permanent am Modernisieren“, sagt Jörg Eschmann. Der Gewobau werde auf Jahre hinaus der Bestand an Immobilien nicht ausgehen, deren Sanierung noch aussteht. „Leider können wir immer nur so viel abarbeiten, wie uns das finanziell möglich ist“, wird der Geschäftsführer noch lange um Geduld bitten müssen.