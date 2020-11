„Das war ein Versehen“, entschuldigt sich Jörg Eschmann dafür, dass am Montagmorgen manch Spielplatz für rund eine Stunde gesperrt war. Der Grund für das Missgeschick: Ein falsches Formular aus dem Frühjahrs-Lockdown. Wenngleich an diesem Montag das öffentliche Leben erneut heruntergefahren wurde, ganz so drastisch wie im Frühjahr sind die Einschränkungen nicht. Spielplätze dürfen offenbleiben. Eine Information, die bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Gewobau) im Regel-Wirrwarr unterging. Gut eine Stunde lang durfte auf den Gewobau-Spielplätzen am Montag weder gerutscht noch geschaukelt noch getobt werden. Der hauseigene Regiebetrieb hatte die Spielplätze kurzerhand mit Flatterband abgesperrt – zu Unrecht, wie sich bald herausstellte. Gewobau-Chef Eschmann erklärt den Fauxpas so: Eine veraltete Mieter-Information beinhaltete noch den Passus, dass die Spielplätze gesperrt seien. Und der Regiebetrieb hielt sich an das Schriftstück. Der Fehler fiel laut Eschmann aber schon vor der Mittagspause auf, eine Stunde später waren die Plätze wieder offen. Auf den Zweibrücker Spielolätzen müssen

Erwachsene eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen, Kinder brauchen keine. Dafür sollen sie aber beim Spielen Abstand halten, so gut es eben geht.