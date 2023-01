Nils Wöschler kehrt in der kommenden Spielzeit in den Kader der ersten Mannschaft des Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken zurück. Der 25-Jährige ist ein SV-Eigengewächs: Er durchlief alle Jugendmannschaften im Verein. Mit 17 Jahren gab der Rückraumspieler und Spielmacher sein Debüt in der ersten Mannschaft, spielte zeitweilig auch Dritte Liga für die Zweibrücker. Nach vier Jahren Studium im baden-württembergischen Geislingen war Wöschler vor eineinhalb Jahren wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt und hatte beim SV 64 Zweibrücken II, in der Saarlandliga, gespielt. Mit diesem Team wurde er in der Saison 2021/22 unter Trainer Klaus-Peter Weinert Meister.

Dem Trainer also, der in der kommenden Runde die jetzige Oberliga-Truppe von Stefan Bullacher übernimmt. „Ich freue mich, dass Nils zurück in der ersten Mannschaft ist. Er gehört hier hin, deshalb habe ich mich auch darum bemüht, ihn davon zu überzeugen, wieder dabei zu sein. Durch sein spielerisches und taktisches Potenzial ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für uns“, freut sich Weinert auf den Neuzugang.

Mit der Verpflichtung von Nils Wöschler ist die Kaderplanung des SV 64 schon weit fortgeschritten. Mit Tom Grieser, Philipp Hammann, Joshua Eberhard und den beiden Torhütern Damian Zajac und Patryck Foluszny stehen bereits fünf weitere Spieler unter Vertrag bei den Löwen.