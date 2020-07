Mittelfeldregisseur Daniel Di Gregorio hat seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten FC Homburg um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert. Der frühere Kapitän vom SV Waldhof Mannheim war 2018 nach Homburg gekommen, wo er seither 22 Einsätze bestritt und zwei Tore erzielte. Längere Zeit fehlte der Spielmacher wegen einer Knieverletzung und kämpfte sich mit eisernem Willen zurück. Frühere Stationen des Italieners sind Rot-Weiß Frankfurt und Eintracht Frankfurt II. FCH-Sportmanager Michael Berndt sagt über die Wunsch-Verlängerung: „Wir sind sehr froh, dass Dani seinen Vertrag verlängert hat. Damit haben wir einen weiteren sehr wichtigen Baustein in unserer Kaderplanung hinzugefügt. Mit seiner Spielübersicht, der Erfahrung und seiner Ruhe, die er auf dem Platz ausstrahlt, ist er auch in schwierigen Spielsituationen in der Lage, einer Mannschaft die nötige Stabilität zu geben.“ Daniel Di Gregorio bestätigt, „dass es mehrere Anfragen anderer Vereine gab, ich mich aber entschlossen habe, dem FCH weiterhin treu zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Homburg.“