Im Kader der Regionalligamannschaft des FC 08 Homburg ist ein Coronafall aufgetreten. Die Spieler sind bis auf Weiteres in freiwilliger Quarantäne. Wie der Fußballclub am Freitag, 4. Dezember, mitteilte, hatte ein Spieler der Ersten Mannschaft in der Nacht auf Mittwoch starke Erkältungssymptome entwickelt. Sofort habe er seinen Verein informiert. Dieser hat in Abstimmung mit seiner medizinischen Abteilung seit Mittwochmorgen das Mannschaftstraining ausgesetzt. Das Team begab sich in freiwillige Quarantäne. Am Mittwoch, an dem schon kein Training mehr stattfand, wurde der betroffene Spieler auf Corona getestet. Dieser Test ergab am Donnerstag ein positives Ergebnis. Dem Spieler geht es nach Angaben des FCH jetzt schon wieder deutlich besser. Vermutlich habe er sich im familiären Umfeld angesteckt. Der Vorfall wurde den Gesundheitsbehörden gemeldet, mit diesen werden jetzt die weiteren Schritte abgestimmt. Die Mannschaft bleibt weiterhin in Quarantäne.