Ein Spieler bekommt den Fuß seines Gegenspielers in die Weichteile, schreit vor Schmerzen und verliert das Bewusstsein. Was passiert dann?

Nicht zu Ende spielen konnte der TSC Zweibrücken seine Partie am vergangenen Sonntag in der Landesliga West – wegen schwerwiegender Umstände. Der Grund war eine als Pressschlag gestartete Aktion ungefähr in der 70. Spielminute, die für TSC-Akteur Francis Sesay völlig daneben ging. Der frühere Jugendspieler des FC Bayern München und des 1. FC Kaiserslautern bekam den gegnerischen Fuß mit voller Wucht zwischen die Beine. „Der Schwung ging durch, er bekam den Fuß in die Weichteile. Er ist mit großen Schmerzen liegen geblieben“, erzählte Zweibrückens Denis Jung nach der Partie gegen den FC Schmittweiler-Callbach, in der die Jungs vom Wattweiler Berg zu dem Zeitpunkt mit 1:2 im Rückstand lagen.

„Er hat derart geschrien vor Schmerz, dass wir den Notarzt und den Krankenwagen gerufen haben“, sagte Jung zu den Minuten nach der Szene. Kurzzeitig hatte Sesay sogar das Bewusstsein verloren. „Zum Glück war der Linienrichter Rettungsassistent und konnte helfen. Wir mussten dann erst einmal eine Liege organisieren. Der Puls von Francis war schwach“, berichtete Jung weiter. Auch Gästetorwart Jakob Hill sprang als Ersthelfer ein.

Partie wird abgebrochen

Sesays Mitspieler seien derart betroffen gewesen, dass an ein Weiterspielen gar nicht mehr zu denken gewesen sei. „Nach solchen Szenen war auch mir nicht mehr nach Wettkampf zumute“, sagte der TSC-Trainer. So wurde die Partie vom Unparteiischen Julian Hust schließlich folgerichtig abgebrochen. Was passiert nun? „Was der Verband mit dem Spiel macht, das wissen wir nicht. Der Schiedsrichter hat einen Bericht gemacht, den beide Trainer unterschrieben haben. Die Spruchkammer wird nun entscheiden“, glaubt Jung. Ob es ein Wiederholungsspiel gibt, konnte der TSC-Coach noch nicht sagen.

Glücklich war Jung darüber, dass es seinem Spieler einen Tag später schon wieder deutlich besser ging und etwaige ungünstige Diagnosen außer einer schweren Hodenprellung ausgeräumt werden konnten. „Ich werde Francis später im Zweibrücker Krankenhaus besuchen“, meinte Jung am Montag und bemerkte noch, dass Sesay bereits am Sonntagabend per Textnachricht erste Entwarnungen an seine Mitspieler versandt hatte.

SV Ixheim: Ixheimer Tormaschine läuft weiter gut

Auf Hochtouren läuft weiter die Tormaschine des SV Ixheim in der B-Klasse West. Nach dem 18:0 gegen den SV Hornbach eine Woche zuvor, gaben die Jungs von der Römerstraße auch gegen den Tabellenvorletzten vom SV Martinshöhe II mächtig Gas. Ganz so krass wie in der Partie gegen die Klosterstädter wurde es diesmal zwar nicht, am Ende stand aber ein deutlicher 8:0-Sieg zu Buche. Wieder mal in Torlaune war Steven Mathieu, der bereits nach 22 gespielten Minuten einen Hattrick auf dem Konto hatte. In der zweiten Hälfte ließ der Top-Torjäger der B-Klasse dann „nur noch“ einen weiteren Treffer folgen.

Ob jetzt schon der nächste Kantersieg in der Pipeline ist? Gegen die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II, derzeit als 13. ein Abstiegskandidat, scheint dies am kommenden Sonntag möglich. Mit den beiden deutlichen Erfolgen hat es Ixheim immerhin geschafft, mit Tabellenführer SC Stambach mit jeweils 105 geschossenen Toren gleichzuziehen und die erfolgreichste Offensive zu stellen.

Das Ixheimer Team von Trainer Thorsten Lahm steht derzeit als Vierter mit 43 Punkten nur fünf Zähler hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz – auch wenn die Tabelle angesichts eines weniger ausgetragenen Spiels der SG Knopp/Wiesbach etwas ungerade ist. Wenn die Tormaschine weiter auf Hochbetrieb läuft, kann noch mehr drin sein für den SVI.

TuS Wattweiler: Von der „grauen Maus“ zum Aufstieg?

Nach jahrelanger Existenz als „graue Maus“ in der C-Klasse West mausert sich der TuS Wattweiler immer mehr zum Aufstiegskandidaten. Kann die B-Klasse ein Thema sein? Nach 15 ausgetragenen Saisonspielen steht der TuS auf Rang zwei. Am Wochenende gab es einen 3:2-Heimsieg gegen die TSG Mittelbach, was den Vorsprung auf Verfolger SVN Zweibrücken II weiter bei drei Zählern belässt.

Auch der FK Petersberg II (26 Punkte) steht nach dem 3:2-Sieg gegen den SV Ixheim II weiter mit drei Zählern hinter Wattweiler. Weil Tabellenführer SV Palatia Contwig II mit 14 Zählern Vorsprung auf den TuS in einer anderen Liga spielt, bleibt für die anderen nur der Streit um Platz zwei. Mit der bisherigen Saisonleistung konnte Wattweiler aber auf sich aufmerksam machen und kann mit einem Auge auf den Aufstieg in die B-Klasse West blicken.