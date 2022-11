Für das am Dienstag, 1. November, ausgefallene Heimspiel des EHC Zweibrücken in der Regionalliga Südwest wurde ein neuer Termin gefunden: Die „Hornets“ als aktueller Tabellenzweiter empfangen die „Steelers“ des bisher noch punktlosen Schlusslichts SC Bietigheim-Bissingen 1b nun am Freitag, 9. Dezember, ab 20 Uhr in der Zweibrücker Eishalle. Bis dahin stehen für die EHC-Mannschaft von Trainer Ralf Wolf noch fünf Partien an, die nächsten am kommenden Wochenende bei den EKU Mannheim (Samstag, 12. November) und tags darauf zu Hause gegen Spitzenreiter ESC Hügelsheim. Bei den Hügelsheimer „Rhinos“ hatten die Zweibrücker zum Saisonauftakt Anfang Oktober mit 4:8 verloren.