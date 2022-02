Freier Sonntagnachmittag statt Handball-Derby hieß es am Sonntag für die Oberligahandballerinnen des SV 64 Zweibrücken. Am Sonntagvormittag, wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff der Partie gegen die HF Köllertal, meldeten die Handballfreunde aus dem Saarland positive Coronafälle in ihren Reihen und baten um Spielverlegung. Dem stimmten die Zweibrücker zu. Ein Nachholtermin ist noch nicht festgesetzt worden.