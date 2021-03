Wegen sexuellen Missbrauchs und schwerer räuberischer Erpressung hat er noch eine mehrjährige Gefängnisstrafe zu verbüßen: Am Montag, 22. März, machte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des saarländischen Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken-Herrensohr einen mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen dingfest. Nach Polizeiangaben hatte das Dezernat für organisierte Kriminalität bereits seit längerer Zeit gegen den türkischen Staatsangehörigen ermittelt, der sich illegal in Deutschland aufhalte. Die Festnahme sei trotz eines kurzen Fluchtversuchs geglückt. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde er in die Haftanstalt Saarbrücken gebracht.