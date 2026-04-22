Ein Ehepaar starb 2023 bei einem Unfall auf dem Braunsberg. Nun beschäftigt sich das Landgericht Zweibrücken erneut mit der Frage, ob ein 29-Jähriger Schuld an ihrem Tod ist.

Die wichtigste Verbindung von der Zweibrücker Innenstadt Richtung Outlet und Flughafen wird nach Pfingsten gesperrt: die Steinhauser Straße, wie sie größtenteils heißt.

Im Gebäude Hauptstraße 100 an der Ecke Schwarzbach/Fußgängerzone in Zweibrücken steht ein Wechsel bevor. Zwei Rechtsanwälte gehen, zwei Kinderärztinnen kommen.

Mit einem offiziellen Spatenstich haben die Verantwortlichen am Dienstag den Startschuss für das Neubaugebiet Am Emmersberg in Pirmasens gegeben. Die Stadt setzt dabei auf einen privaten Entwickler.

Hat die italienische Stahlbaufirma M&D Costruzioni Meccaniche für den Zweibrücker Kranhersteller Tadano schlechte Ware produziert? Um diese Frage geht es beim Prozess vorm Landgericht.

Nach dem Ende der Freibadsaison soll im September die Straße zwischen Waldfischbach-Burgalben und Heltersberg erneut gesperrt werden.

In der Ixheimer Straße 176 entsteht eine neue Physiotherapie-Praxis. Damit erfüllt sich Sandra Schlag aus Ixheim einen lange gehegten Traum. Eröffnet wird am 4. Mai.

Zwei Landkreise und zwei Städte wollen ihren Biomüll gemeinsam verwerten. Die mehr als 30 Millionen Euro teure Anlage könnte in Pirmasens gebaut werden.

Die Ärzte gaben Heinz Bär vor fünf Jahren noch sechs Monate zu leben – doch er ist immer noch da. Seine besondere Geschichte hat er in einem Buch verarbeitet.

Er wollte alles hinter sich lassen und zündete seine Wohnung an. Deshalb musste sich ein 45-Jähriger in Pirmasens vor Gericht verantworten.

Die Sparkasse Südwestpfalz wächst, aber die Zahlen des Jahres 2025 bieten wenig Grund zum Jubeln. Nicht zuletzt wegen sinkender Zinsen hat die Bank weniger verdient.

Mit 19,19 Millionen Euro ist der höchste Investitionsbetrag für Schulen in Pirmasens in die BBS gesteckt worden. Noch ist kein Ende in Sicht: Jetzt ist der G-Bau dran.

Die Brücke der Kreisstraße 2 über den Eppenbrunner Bach in Richtung Hilst ist beschädigt. Eine Sanierung lohnt sich nicht. Das soll dort passieren.

Parkende Autos sorgen in der Hinterweidenthaler Hauptstraße für Ärger. Eine Lösung kostet vor allem eines: Zeit. Wieder wirft ein Parkverbotsschild Fragen auf.

Der protestantischen Kirche in Großsteinhausen droht das Aus in fünf Jahren. Die Dorfbewohner sollen sich nun Gedanken machen, was dort entstehen könnte. Träumen ist erlaubt.