Wegen Baumschnittarbeiten wird in Zweibrücken die Dr.-Ehrensberger-Straße ab Montag, 7. Oktober, bis voraussichtlich 15. Februar 2025 in drei Teilabschnitten jeweils täglich von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt. Zuerst kommt der Abschnitt von der Saarland- bis zur Bauwerkerstraße an die Reihe, dann die Etappen Bauwerker- bis Strubbergstraße und Strubbergstraße bis Geschwister-Scholl-Allee. Morgens wird der jeweils betroffene Bereich ab 7 Uhr mit Bauzäunen abgeriegelt und nachmittags bis 16 Uhr wieder freigeräumt. Während der Sperrzeit gilt im jeweils betroffenen Abschnitt ein Park- und Halteverbot, auch für Anlieger. Laut Stadt darf aber der Schulbus, der um 7.30 Uhr in Richtung Hallenbad fährt, die Dr.-Ehrensberger-Straße passieren.