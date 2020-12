Das Restaurant Joni’s am Hallplatz hat der Stadtmission 500 Euro gespendet. Das teilte Moni Zabel von der Stadtmission mit. Die Spende wurde im Gottesdienst von Mitinhaber Steffen Porath an den Prediger der Stadtmission, Volker Kungel, überreicht. Joni’s hatte Anfang Dezember Waffeln und Heißgetränke im Fensterverkauf angeboten mit dem Ziel, einen Teil des Erlöses für die Stadtmission zu spenden, fasst Zabel zusammen. In Zeiten, in denen nicht nur die Kirchen, sondern auch die Klingelbeutel leerer blieben, habe Joni’s ein Zeichen der Solidarität setzen wollen, ergänzte Zabel.